При отделке станций БКЛ были использованы уникальные для метростроения материалы

Индивидуальный архитектурный облик многих станций Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро сформировали в том числе за счет применения нестандартных отделочных материалов. Об этом рассказал заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В частности, концерн «Крост» изготовил для станции «Терехово» более 8 тысяч панелей из стеклофибробетона, повышающего художественную выразительность объекта. Кроме того, на «Воронцовской» и «Новаторской» впервые применили кварцевый агломерат — искусственный камень с хорошей износостойкостью и прочностью. Также при отделке станций метро использовали около десяти видов натурального камня.

«При облицовке стен применили три вида Саянского мрамора и Полоцкий мрамор, а также темно-коричневый Балтийский гранит. Габбро и лабрадорит использовались при отделке и стен, и полов новых станций. Также полы выкладывали Сибирским, Шимановским и Камбулатовским гранитом», – рассказал Бочкарев.

Как отметил гендиректор АО «Мосинжпроект» (генерального проектировщика и генерального подрядчика строительства линий и станций метро) Юрий Кравцов, при отделке потолков применяли панели из алюминия, нержавеющей стали, а также матовые панели «Террацо». Так, на «Новаторской» для отделки потолка впервые использовали стекло.

«Подвесной потолок состоит из разноформатных панелей из триплекса с цветной пленкой трех оттенков оранжевого цвета, что позволяет в полной мере реализовать такие оптические свойства, как отражение и преломление света», – указал Кравцов.

Станции БКЛ также отличают технологии отделки. При декорировании кассового зала станции «Нагатинский Затон» использовали технику интарсии по камню: с помощью углублений, заполненных краской, в мраморе созданы изображения рыб. На станции «Терехово» применили новую цифровую печать на бетоне, изобразив на колоннах силуэты людей.

