Собянин рассказал о завершении реконструкции Дома сестринского ухода «Даниловский»
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице продолжается реконструкция и создание современной паллиативной помощи, сообщает пресс-служба московского правительства.
По его словам, на сегодняшний день в городе по высоким стандартам работают уже 11 корпусов, осталось завершить всего один для того, «чтобы вся система была современной».
Он отметил, что Дом сестринского ухода «Даниловский», размещенный в новых реконструируемых корпусах Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, начнёт работать в феврале 2023 года.
«Центр паллиативной помощи «Даниловский»... будет обслуживать шесть районов Москвы выездными бригадами. Ну, и здесь в стационарном режиме созданы все современные условия... Сейчас идёт окончание работ, пуско-наладка оборудования, дооснащение центра», - подчеркнул Собянин.
Директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Нюта Федермессер, в свою очередь, уточнила, что в доме сестринского ухода «Даниловский» будет 84 койки, будет работать выездная служба.
Ранее в Москве после капитального ремонта открылся центр паллиативной помощи Боткинской больницы, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,2 млн+18 820 / сут.
Умерли
388 тыс.+102 / сут.
Выздоровели
20,4 млн+28 793 / сут.
- СМИ: Защищавший Лиман военный рассказал об оставлении оружия наемниками
- Умер клавишник группы «Ласковый май»
- В Совфеде допустили завершение СВО после ракетных ударов по Украине
- Дмитрий Рябыкин покинул пост главного тренера ХК «Авангард»
- На мировых рынках подскочили цены на пшеницу
- Банк «Открытие» подвергся кибератаке
- Немецким властям предложили способ ограничить цены на газ для потребителей
- ПАСЕ присудила Кара-Мурзе* премию в области прав человека
- Во Франции каждая третья заправка столкнулась с дефицитом топлива
- Новак: Россия может перенаправить уголь из Европы на восток
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru