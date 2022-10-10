Собянин рассказал о завершении реконструкции Дома сестринского ухода «Даниловский»

По его словам, на сегодняшний день в городе по высоким стандартам работают уже 11 корпусов, осталось завершить всего один для того, «чтобы вся система была современной».

Он отметил, что Дом сестринского ухода «Даниловский», размещенный в новых реконструируемых корпусах Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, начнёт работать в феврале 2023 года.

«Центр паллиативной помощи «Даниловский»... будет обслуживать шесть районов Москвы выездными бригадами. Ну, и здесь в стационарном режиме созданы все современные условия... Сейчас идёт окончание работ, пуско-наладка оборудования, дооснащение центра», - подчеркнул Собянин.

Директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Нюта Федермессер, в свою очередь, уточнила, что в доме сестринского ухода «Даниловский» будет 84 койки, будет работать выездная служба.

Ранее в Москве после капитального ремонта открылся центр паллиативной помощи Боткинской больницы, сообщает RT.

