Собянин рассказал о завершении проходки тоннелей на северном участке «салатовой» ветки метро
Продление «салатовой» ветки метро до станции «Физтех» улучшит транспортное обслуживание для 500 тысяч человек. Об этом Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на церемонии завершения проходки трех перегонных тоннелей на Люблинско-Дмитровской линии московского метро.
«Дальше - обустройство котлованов, строительство станций. Надеюсь, что к концу 2023 года весь это участок будет сдан: от «Селигерской» до «Физтеха» и поселок Северный получит свою станцию метрополитена», - заявил Сергей Собянин.
Отмечается, что после завершения работ в туннелях приступят к их благоустройству.
По данным пресс-службы правительства Москвы, строительство участка салатовой ветки столичного метрополитена от станции «Селигерская» до станции «Физтех» началось в 2019 году. Длина участка, соединяющего три станции «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех» составит 6,9 километров. Тоннель пройдет вдоль Дмитровского шоссе. Сейчас строительство участка завершено на 25%.
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