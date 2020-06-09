Собянин рассказал о закупке 300 современных машин Скорой помощи

Москва закупила 300 современных машин для скорой помощи. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник во вторник осмотрел строящееся здание подстанции скорой помощи №17 в Бабушкинском районе столицы.

По словам Собянина, решение о дополнительных современных машинах «скорой» было принято в условиях эпидемии.

Мэр отметил, что в столице скорая помощь одна из самых мощных и эффективных в мире. Речь идет о скорости доезда до пациент и его госпитализации. Это позволило вынести нагрузку, которая легла на скорую помощь в условиях эпидемии коронавирусной инфекции.

Прирост COVID-19 в РФ продолжает снижаться, за сутки 8 595 случаев

Собянин выразил благодарной медикам за их «подвижническую работу».

Для скорой помощи закуплены полноприводные машины Ford, Mercedes и ГАЗ (класс B), сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. Они оснащенные современным оборудованием. Машины инфекционных бригад имеют специальные биобоксы. Сейчас их используют для перевозки пациентов с ковид.

За последние сутки в Москве выявлено 1 572 новых случаев заражения COVID-19.


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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Сергей СобянинСкорая Помощь
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