Собянин рассказал о закупке 300 современных машин Скорой помощи

Москва закупила 300 современных машин для скорой помощи. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник во вторник осмотрел строящееся здание подстанции скорой помощи №17 в Бабушкинском районе столицы.

По словам Собянина, решение о дополнительных современных машинах «скорой» было принято в условиях эпидемии.

Мэр отметил, что в столице скорая помощь одна из самых мощных и эффективных в мире. Речь идет о скорости доезда до пациент и его госпитализации. Это позволило вынести нагрузку, которая легла на скорую помощь в условиях эпидемии коронавирусной инфекции.