Собянин рассказал о закупке 300 современных машин Скорой помощи
Москва закупила 300 современных машин для скорой помощи. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник во вторник осмотрел строящееся здание подстанции скорой помощи №17 в Бабушкинском районе столицы.
По словам Собянина, решение о дополнительных современных машинах «скорой» было принято в условиях эпидемии.
Мэр отметил, что в столице скорая помощь одна из самых мощных и эффективных в мире. Речь идет о скорости доезда до пациент и его госпитализации. Это позволило вынести нагрузку, которая легла на скорую помощь в условиях эпидемии коронавирусной инфекции.
Собянин выразил благодарной медикам за их «подвижническую работу».
Для скорой помощи закуплены полноприводные машины Ford, Mercedes и ГАЗ (класс B), сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. Они оснащенные современным оборудованием. Машины инфекционных бригад имеют специальные биобоксы. Сейчас их используют для перевозки пациентов с ковид.
За последние сутки в Москве выявлено 1 572 новых случаев заражения COVID-19.
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