Собянин рассказал о выгодах офсетных контрактов для города

Москва получит первые партии жизненно важных лекарств по офсетным контрактам в марте-апреле. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

Правительство Москвы заключило первый офсетный контракт в 2017 году с компанией «Биокад». Согласно договору, компания до конца 2027 года будет поставлять городу порядка 40 лекарственных препаратов.

Мэр отметил, что в создание новых производств по офсетным контрактам инвесторы вложат еще 12,9 млрд рублей. Он отметил, что использование такого механизма снижает цены поставки продукции и создает новые рабочие места для горожан, а также увеличивает налоговое поступления. Бизнесу выгодно пользоваться контрактами из-за долгосрочной гарантии сбыта продукции и надежной базы для национальных поставок.