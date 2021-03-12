Собянин рассказал о выгодах офсетных контрактов для города
Москва получит первые партии жизненно важных лекарств по офсетным контрактам в марте-апреле. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Правительство Москвы заключило первый офсетный контракт в 2017 году с компанией «Биокад». Согласно договору, компания до конца 2027 года будет поставлять городу порядка 40 лекарственных препаратов.
Мэр отметил, что в создание новых производств по офсетным контрактам инвесторы вложат еще 12,9 млрд рублей. Он отметил, что использование такого механизма снижает цены поставки продукции и создает новые рабочие места для горожан, а также увеличивает налоговое поступления. Бизнесу выгодно пользоваться контрактами из-за долгосрочной гарантии сбыта продукции и надежной базы для национальных поставок.
«Даже когда сроки действия контрактов закончатся, новые фабрики все равно останутся в Москве, а вместе с ними рабочие места, технологии и налоги в бюджет города», – заключил Собянин.
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