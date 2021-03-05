Воробьев поздравил сотрудниц фармзавода с наступающим праздником
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с предстоящим Международным женским днем сотрудниц завода «Биннофарм Групп», где выпускают препараты от коронавируса. Большинство работниц завода – женщины.
Воробьев назвал завод одним из передовых предприятий Московской области и выразил благодарность всем, кто здесь работает. Он также напомнил, что доля Московской области в структуре производства лекарственных препаратов составляет более 20%. Работающим на заводе женщинам он пожелал здоровья, любви, благополучия детей и поблагодарил их за профессионализм.
Губернатор добавил, что правительство Подмосковья в 2018 году выдало заводу субсидии на создание объектов инженерной инфраструктуры в размере 3 млрд рублей, передает «Радио 1». По его словам, теперь завод выпускает 120 миллионов упаковок лекарств в год.
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