Воробьев поздравил сотрудниц фармзавода с наступающим праздником

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с предстоящим Международным женским днем сотрудниц завода «Биннофарм Групп», где выпускают препараты от коронавируса. Большинство работниц завода – женщины.

Воробьев назвал завод одним из передовых предприятий Московской области и выразил благодарность всем, кто здесь работает. Он также напомнил, что доля Московской области в структуре производства лекарственных препаратов составляет более 20%. Работающим на заводе женщинам он пожелал здоровья, любви, благополучия детей и поблагодарил их за профессионализм.

Губернатор добавил, что правительство Подмосковья в 2018 году выдало заводу субсидии на создание объектов инженерной инфраструктуры в размере 3 млрд рублей, передает «Радио 1». По его словам, теперь завод выпускает 120 миллионов упаковок лекарств в год.





