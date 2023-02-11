Собянин рассказал о возрождении легендарного стадиона «Авангард»

«Возрождение исторического стадиона «Авангард» на шоссе Энтузиастов было одним из главных проектов программы благоустройства прошлого года. На сегодня основные работы завершены. Обновленный «Авангард» вновь стал центром спортивной жизни большого московского района Перово», - написал Сергей Собянин.

По его словам, благодаря искусственному газону и системе подогрева поля, тренироваться и играть в футбол на стадионе можно круглый год благодаря оборудованным в подтрибунном пространстве раздевалкам, туалетам, медпункту.

Уточняется, что из новых спортивных сооружений в «Авангарде» появился памп-трек и скейт-парк. Весной планируется открыть порядка 10 новых детских и спортивных площадок.

«Можно будет поиграть в волейбол, баскетбол, бадминтон, настольный теннис, а также сдать нормативы ГТО», - подчеркнул Сергей Собянин.

Мэр столицы рассказал, что город отреставрировал историческую колоннаду со стороны шоссе Энтузиастов.

«По старым фото восстановили и вернули на свои места два мозаичных панно с изображением спортсменов, которые были утрачены в 90-е годы», - написал мэр.

Сергей Собянин отметил, что в рамках благоустройства на стадионе было высажено более 500 деревьев и порядка 8 тыс. кустарников, установлено 170 фонарей и уличных торшеров. Также завершены работы по устройству «сухого» фонтана со 153 струями площадью 200 кв. м. Планируется, что он заработает весной.

