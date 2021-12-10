Сергунина: В Москве открылся первый детский технопарк креативных индустрий

Первый в Москве детский технопарк креативных индустрий открылся на базе Российского государственного университета имени Косыгина. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

«Косыгин парк» стал 20-м детским технопарком в Москве. Программы в нем рассчитаны на ребят 12-17 лет», - приводятся слова Сергуниной на сайте мэра Москвы.

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По словам заммэра, при обучении в технопарке дети смогут получить прикладные навыки и знания по цифровому проектированию, программированию роботизированных устройств, дизайну одежды и другим специальностям.

Так, занятия в сфере креативных индустрий будут вести эксперты и преподаватели вуза. Среди направлений обучения в детском технопарке также есть цифровая мода, 3D-дизайн, технологии виртуальной и дополненной реальности.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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