Сергунина: В Москве открылся первый детский технопарк креативных индустрий

По словам заммэра, при обучении в технопарке дети смогут получить прикладные навыки и знания по цифровому проектированию, программированию роботизированных устройств, дизайну одежды и другим специальностям.

Так, занятия в сфере креативных индустрий будут вести эксперты и преподаватели вуза. Среди направлений обучения в детском технопарке также есть цифровая мода, 3D-дизайн, технологии виртуальной и дополненной реальности.

