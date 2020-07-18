Собянин рассказал о вероятности проведения Дня города в Москве
Праздничные мероприятия в честь Дня города состоятся в Москве, как обычно, в сентябре при условии снижения заболеваемости по короноварусу. Такое заявление сделал в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин.
«Я думаю, это первый фестиваль (День города – прим. НСН), который мы не пропустим. На мой взгляд, мы его проведем. Если ситуация не ухудшится, и мы останемся в том же тренде по снижению заболеваемости, то вероятность, что День города состоится по расписанию, очень высокая, можно так сказать. Скорее всего, он будет», - цитирует Собянина ТАСС.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин прокомментировал возможность закрытия Москвы из-за коронавируса. Он считает, что закрыть город невозможно, поскольку столица является «крупнейшим транспортным хабом страны». Градоначальник также выразил уверенность в развитии внутреннего туризма, пока для отдыхающих закрыты границы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru