Собянин рассказал о том, как сделать Москву лучшим городом Земли

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва конкурирует с мировыми столицами, такими как Париж, Лондон и Нью-Йорк. По его словам, «если город не может конкурировать с другими мировыми городами, то начинает терять свое будущее».

«Поэтому мы просто обязаны быть лучше других», - заявил мэр в блоге на своем персональном сайте.

Собянин опубликовал в блоге видео своего выступления, посвященное развитию Москвы.

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Он пояснил, что Москва должна становиться лучшей для того, чтобы из нее не уезжала талантливая молодежь в поисках лучшей жизни.

«Мы сейчас встроены во весь мир, и молодые люди, получая хорошее образование, - их ничего не держит в этом городе. Они могут уехать куда угодно, устраиваться на работу куда угодно. Они хорошо владеют иностранными языками, хорошо адаптированы. И если город не может конкурировать с лучшими городами, не может соответствовать, то из него постепенно вымывается самое лучшее - самые интересные люди, самые креативные, самые продвинутые», - отметил Собянин, подчеркнув, что город в результате может лишиться будущего.

По словам градоначальника, в Москве должен быть лучший транспорт, парки, дороги, школы, поликлиники, комфортная среда обитания. Город также должен быть самым безопасным.

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