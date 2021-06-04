Собянин рассказал о том, как сделать Москву лучшим городом Земли

Он пояснил, что Москва должна становиться лучшей для того, чтобы из нее не уезжала талантливая молодежь в поисках лучшей жизни.

«Мы сейчас встроены во весь мир, и молодые люди, получая хорошее образование, - их ничего не держит в этом городе. Они могут уехать куда угодно, устраиваться на работу куда угодно. Они хорошо владеют иностранными языками, хорошо адаптированы. И если город не может конкурировать с лучшими городами, не может соответствовать, то из него постепенно вымывается самое лучшее - самые интересные люди, самые креативные, самые продвинутые», - отметил Собянин, подчеркнув, что город в результате может лишиться будущего.

По словам градоначальника, в Москве должен быть лучший транспорт, парки, дороги, школы, поликлиники, комфортная среда обитания. Город также должен быть самым безопасным.

