Собянин рассказал о тестировании инноваций для комфортной городской среды
В Москве приступили к тестированию инновационных разработок российских стартапов для комфортной городской среды. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр столицы пояснил, например, принцип действия «умных» скамеек, которые за счет встроенных солнечных батарей обеспечивают работу встроенного Wi-Fi роутера, осветительных ламп и USB-разъемов для зарядки гаджетов.
«Кашпо с подогревом решает проблему гибели хвойных растений в городе. Зимой сохраняет тепло, весной прогревает землю до оптимальной температуры и дает растению пить воду из грунта, а летом включает систему автополива», – написал Сергей Собянин.
По его словам, благодаря воссозданному в вертикальных садах принципу природного питания растений такие живые конструкции можно обустраивать в любых помещениях.
Агентство инноваций Москвы уже тестирует разработки в двух школах столицы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Собянин рассказал о тестировании инноваций для комфортной городской среды
- Гарик Сукачёв оказался в больнице
- Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН после обстрела Таганрога
- В России запретили вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря 2023 года
- «Одноклассники» скроют «классы»
- В Таганроге выписали одного пострадавшего после обстрела
- Немецкий генерал Фрейдинг раскрыл «цену» разминирования в ходе контрнаступления ВСУ
- «Страна-банкрот». Украине погнозируют незавидную участь после завершения конфликта с Россией
- Forbes: Российские ракеты «Изделие 305» — серьезная угроза для ВСУ
- SpaceX запустила ракету Falcon Heavy со спутником Jupiter 3
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru