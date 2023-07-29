Собянин рассказал о тестировании инноваций для комфортной городской среды

Мэр столицы пояснил, например, принцип действия «умных» скамеек, которые за счет встроенных солнечных батарей обеспечивают работу встроенного Wi-Fi роутера, осветительных ламп и USB-разъемов для зарядки гаджетов.

«Кашпо с подогревом решает проблему гибели хвойных растений в городе. Зимой сохраняет тепло, весной прогревает землю до оптимальной температуры и дает растению пить воду из грунта, а летом включает систему автополива», – написал Сергей Собянин.

По его словам, благодаря воссозданному в вертикальных садах принципу природного питания растений такие живые конструкции можно обустраивать в любых помещениях.

Агентство инноваций Москвы уже тестирует разработки в двух школах столицы.





