Собянин утвердил проект здания центра инноваций и импортозамещения в Новой Москве
Мэр российской столицы Сергей Собянин согласовал проект здания центра инноваций и импортозамещения в поселении Воскресенское. Об этом сообщается на официальном сайте мэра.
Отмечается, что здание будет состоять из трех этажей, его площадь будет порядка 14,5 тысячи «квадратов». Здание будет располагаться между улицами Троицкая, Барышевская Роща, Руденко и Остафьевским шоссе.
По словам Собянина, центр будет предназначен для проведения научных исследований и разработок. Он подчеркнула, что арендаторами площадок центра смогут стать высокотехнологичные компании, в частности, из отрасли электроники, а также из ИT-сектора.
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