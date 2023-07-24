Собянин утвердил проект здания центра инноваций и импортозамещения в Новой Москве

Отмечается, что здание будет состоять из трех этажей, его площадь будет порядка 14,5 тысячи «квадратов». Здание будет располагаться между улицами Троицкая, Барышевская Роща, Руденко и Остафьевским шоссе.

По словам Собянина, центр будет предназначен для проведения научных исследований и разработок. Он подчеркнула, что арендаторами площадок центра смогут стать высокотехнологичные компании, в частности, из отрасли электроники, а также из ИT-сектора.

