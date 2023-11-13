Собянин рассказал о строительстве в Сколково новых корпусов онкобольницы №62

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что новый лечебного-диагностический комплекс Московской городской онкологической больницы (МГОБ) №62 на территории инновационного центра «Сколково» планируется открыть в 2025 году.

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Градоначальник напомнил, что коллективу медучреждения «обещали построить абсолютно новую больницу в «Сколково».

По его словам, в настоящее время основной корпус построен на 60%, стартовало строительство вспомогательного корпуса.

«Я думаю, что в 2025 году одновременно будет запущен и новый корпус, и вспомогательный реанимационный корпус. Так что 62-я больница, её замечательный коллектив в 2025 году должны переехать», – отметил Собянин.

Он добавил, что после ввода нового комплекса МГОБ №62 в столице будет в целом завершена модернизация системы онкопомощи.

Ранее Собянин заявил, что за пять лет в Москве обновили 40% медицинской инфраструктуры, провели капремонт более 40 корпусов больниц, построили несколько крупных центров и комплексов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Департамент строительства города Москвы
ТЕГИ:БольницаМоскваСергей СобянинОнкологияСколково

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