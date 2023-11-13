Собянин рассказал о строительстве в Сколково новых корпусов онкобольницы №62

Градоначальник напомнил, что коллективу медучреждения «обещали построить абсолютно новую больницу в «Сколково».

По его словам, в настоящее время основной корпус построен на 60%, стартовало строительство вспомогательного корпуса.

«Я думаю, что в 2025 году одновременно будет запущен и новый корпус, и вспомогательный реанимационный корпус. Так что 62-я больница, её замечательный коллектив в 2025 году должны переехать», – отметил Собянин.

Он добавил, что после ввода нового комплекса МГОБ №62 в столице будет в целом завершена модернизация системы онкопомощи.

Ранее Собянин заявил, что за пять лет в Москве обновили 40% медицинской инфраструктуры, провели капремонт более 40 корпусов больниц, построили несколько крупных центров и комплексов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

