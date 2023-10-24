В Москве стартовал цикл экскурсий и встреч с врачами для учеников медицинских классов

Ученики медицинских классов в Москве начали погружаться в профессию по новому стандарту предпрофессионального образования и отправились на экскурсии в поликлиники и крупные многопрофильные стационары города. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, новый стандарт предусматривает углубленное изучение профильных предметов и знакомство с особенностями профессий. Еще в прошлом году десятиклассники узнали, как устроены медучреждения, и прошли обучение в колледжах Департамента здравоохранения.

«В этом году учеников 10-х классов снова ждет цикл экскурсий: дети сходят в девять стационаров, около 80 поликлиник и 40 подстанций скорой помощи. А у одиннадцатиклассников появился новый формат обучения — предметный разговор с практикующими врачами о тонкостях их работы. Каждый ребенок посетит три таких встречи», — сообщила Ракова.

Мероприятия охватят более 6 тысяч детей из 136 школ с медклассами.

В ходе экскурсий десятиклассники посетят городские клинические больницы имени С.П. Боткина, № 52, имени Ф.И. Иноземцева, имени С.С. Юдина, имени В.М. Буянова, № 67 имени Л.А. Ворохобова, № 15 имени О.М. Филатова, многопрофильный клинический центр «Коммунарка» и Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Ученики узнают все об устройстве современной больницы, новом стандарте экстренной помощи, отличиях обычной и гибридной операционных. Также дети посетят порядка 80 детских и взрослых поликлиник во всех округах столицы, познакомятся с порядком приема пациентов, работой врачей и диагностическим оборудованием. В дальнейшем для учеников проведут экскурсии на подстанции скорой помощи, где расскажут о работе современной скорой.

При этом ученикам 11-х медклассов предстоят встречи с терапевтами и хирургами разных профилей. Также по выбору детей организуют беседы с акушерами, гинекологами, иммунологами, травматологами, онкологами и другими специалистами.

В текущем учебном году ученики предпрофессиональных классов Москвы впервые учатся по новому стандарту, который включает углубленное изучение предметов, спецкурсы для освоения практических навыков, экскурсии на предприятия и общение с профильными специалистами, обучение первым специальностям в колледжах. Подробная информация о новом стандарте предпрофессионального образования представлена на сайте «Школа.Москва».

