Собянин рассказал о строительстве станций Троицкой линии метро

По словам градоначальника, станция «Тютчевская» практически готова. С ее открытием для 154 тысяч человек станут доступны новые маршруты.

На станции установили панели с цитатами из стихотворений Федора Тютчева. Продолжается архитектурная отделка и монтаж инженерных систем, рассказал Собянин.

Станция «Университет Дружбы Народов» готова более чем на 85%. Она улучшит транспортное обслуживание районов Коньково и Обручевский. Метро в пешей доступности получат 55 тысяч человек. Они будут экономить до 30 минут в день.

«Основные работы на станциях первой очереди Троицкой линии планируем завершить в этом году», - уточнил градоначальник.

В начале марта Собянин сообщил, что строительная готовность станции «Новаторская» Троицкой линии метро превышает 80%. Работы завершатся до конца года.

