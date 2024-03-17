Собянин рассказал о строительстве станций Троицкой линии метро
На станциях «Тютчевская» и «Университет Дружбы Народов» Троицкой линии метро идут финальные работы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, станция «Тютчевская» практически готова. С ее открытием для 154 тысяч человек станут доступны новые маршруты.
На станции установили панели с цитатами из стихотворений Федора Тютчева. Продолжается архитектурная отделка и монтаж инженерных систем, рассказал Собянин.
Станция «Университет Дружбы Народов» готова более чем на 85%. Она улучшит транспортное обслуживание районов Коньково и Обручевский. Метро в пешей доступности получат 55 тысяч человек. Они будут экономить до 30 минут в день.
«Основные работы на станциях первой очереди Троицкой линии планируем завершить в этом году», - уточнил градоначальник.
В начале марта Собянин сообщил, что строительная готовность станции «Новаторская» Троицкой линии метро превышает 80%. Работы завершатся до конца года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru