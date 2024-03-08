Собянин: Москвичи стали чаще пользоваться городским транспортом

Он отметил, что наибольший рост отмечен в трамваях. Также стали более популярны регулярные речные маршруты.

Градоначальник указал, что на метро и МЦК в 2023 году граждане совершили более 2,2 млрд поездок. Рельсовый каркас Москвы готов к росту пассажиропотока.

«Поездки на личных авто сократились на 4% – это говорит о доверии городскому транспорту», - заключил мэр Москвы.

Ранее Собянин заявил, что с начала 2024 года москвичи совершили свыше 400 тысяч бесплатных пересадок на маршрутах городского наземного транспорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

