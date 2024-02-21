Собянин рассказал о строительстве моста между Филевской и Мневниковской поймами

Строительство моста через Москву-реку между Филевской и Мневниковской поймами улучшит транспортное обслуживание ближайших районов, в которых проживает около 300 тысяч человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Реализация проекта обеспечит удобный подъезд наземного транспорта и пешеходные маршруты к станциям метро «Мневники» и «Терехово» БКЛ. Новый мост будет иметь четыре опоры, основные конструкции намерены окрасить в ярко-красный цвет и украсить архитектурно-художественной подсветкой.

«Помимо того, что этот мост функционален, он еще и должен быть украшением города. Архитекторы специально поработали над современным дизайном», – добавил мэр.

Как рассказал генеральный директор компании-подрядчика АО «Дороги и мосты» Алексей Крапивин, работы завершат уже в конце 2024 года, ранее установленного срока. На данный момент готовность объекта оценивают на 40%.

Развитию транспортной инфраструктуры района также способствовало строительство Северо-Западной хорды с мостовыми переходами и введение двух станций метро. На данный момент столичные специалисты работают над соединением Мневников с районом Филевский Парк. Для этого запланировано два пешеходных перехода.

