Собянин рассказал о строительстве многоуровневой развязки на Открытом шоссе

Многоуровневая транспортная развязка появится в районах Богородское и Метрогородок. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.

Собянин: В 2024 году завершится программа реконструкции развязок на МКАД

«Работы идут на пересечении северного направления Московского скоростного диаметра с Открытым шоссе. После ввода развязки съезжать с МСД в сторону центра станет гораздо быстрее», – отметил Собянин.

Сегодня ведется сооружение опор и стен разворотной эстакады, строители возводят конструкции моста, устанавливают опоры трамвайного путепровода, инженерные коммуникации.

По планам, работы завершат в конце 2025 года.

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Одиноков
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