Собянин рассказал о строительстве многоуровневой развязки на Открытом шоссе
Многоуровневая транспортная развязка появится в районах Богородское и Метрогородок. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.
«Работы идут на пересечении северного направления Московского скоростного диаметра с Открытым шоссе. После ввода развязки съезжать с МСД в сторону центра станет гораздо быстрее», – отметил Собянин.
Сегодня ведется сооружение опор и стен разворотной эстакады, строители возводят конструкции моста, устанавливают опоры трамвайного путепровода, инженерные коммуникации.
По планам, работы завершат в конце 2025 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru