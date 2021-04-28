Собянин рассказал о строительстве корпусов скорой помощи в столичных больницах
Мэр Москвы Сергей Собянин приехал осмотреть строительство скоропомощного стационарного комплекса ГКБ имени Вересаева, который планируется достроить и ввести в эксплуатацию в 2022 году.
По его словам, в больнице Вересаева будет доступна полная диагностика в короткие сроки и оказание оперативной помощи пациентам, также планируется использовать теплые боксы для въезда машин и погрузки больных.
Собянин подчеркнул, что строительство таких центров является ключевым элементом программы повышения эффективности всей стационарной помощи, а также способствует оперативности медицинской помощи.
«По большому счету, это такая своеобразная революция в логистике оказания медицинской помощи», - отметил глава города.
Скоропомощный корпус в ГКБ имени Вересаева будет рассчитан на прием до 200 неотложных пациентов в день. На данный момент завершены работы по возведению монолитных конструкций здания, технического этажа, гидроизоляции фундамента. Строительная готовность объекта оценивается в 36%.
Аналогичные комплексы будут возведены в шести городских стационарах в центре города для оперативной работы с экстренными пациентами.
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