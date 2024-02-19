Собянин рассказал о строительстве флагманского центра в больнице им Буянова
Флагманский центр клинической больницы имени Буянова ведут в эксплуатацию до конца этого года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, медучреждение сможет принимать порядка 200 человек в сутки и будет работать по новому стандарту экстренной помощи. Сейчас строители проводят монтаж инженерных коммуникаций и оборудования.
В здании разместятся девять разнопрофильных операционных, более 1,2 тысячи единиц высокотехнологичного медоборудования, а также противошоковое отделение и реанимационный зал.
Градоначальник отметил, что всего в Москве будут работать
По словам Сергея Собянина, в настоящий момент идет шесть флагманских центров, четыре из которых уже принимают пациентов.
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