Собянин: В новом флагмане Филатовской больницы провели 750 экстренных операций

По его словам, специалисты больницы провели уже более 750 экстренных операций всего за месяц работы медучреждения. Чаще всего в больницу попадали пациенты с острыми холециститами, панкреатитами, аппендицитами, сердечными приступами, различными травмами и сердечно-сосудистыми патологиями.

Собянин отметил, что пациентов доставляли в больницу на машинах скорой помощи и на вертолете. На территории медучреждения есть специальная площадка для посадки санитарного вертолета.

