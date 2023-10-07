Собянин: В новом флагмане Филатовской больницы провели 750 экстренных операций

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что почти 5,5 тысяч пациентов получили экстренную помощь за месяц с начала работы во флагманском центре Городской клинической больницы (ГКБ) №15 имени Филатова. Об этом градоначальник сообщил в своем Telegram-канале.

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По его словам, специалисты больницы провели уже более 750 экстренных операций всего за месяц работы медучреждения. Чаще всего в больницу попадали пациенты с острыми холециститами, панкреатитами, аппендицитами, сердечными приступами, различными травмами и сердечно-сосудистыми патологиями.

Собянин отметил, что пациентов доставляли в больницу на машинах скорой помощи и на вертолете. На территории медучреждения есть специальная площадка для посадки санитарного вертолета.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:ЗдоровьеСергей СобянинМоскваБольница

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