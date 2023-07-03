Собянин рассказал о старте голосований в «Активном гражданине» за новые творческие кружки и секции
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале предложил жителям столицы выбрать на портале «Активный гражданин» новые творческие кружки, секции и курсы, которые появятся в столице осенью текущего года.
По словам градоначальника, участники программы поддержки бизнеса «Деловые москвичи: культура» предложили 58 проектов из шести разных сфер, включая музыку, ИЗО, театр, фотография, литература и более узкая категория, подразумевающая под собой научные лекции, психотренинги и курсы по этикету.
Глава столицы призвал москвичей голосовать за понравившиеся проекты и заверил, что город возьмет на себя все вопросы по введению секций и кружков. Уточняется, что кружки расположатся в библиотеках, культурных центрах и других учреждениях культуры.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии
- «Почта России» опровергла массовые увольнения из-за изменений оплаты труда
- ФСБ пресекла попытку покушения на Аксенова
- СМИ: ВСУ массово атаковали села и пункты пропуска в Белгородской области
- Российские военные пресекли попытку наступления ВСУ в районе Соледара
- FT: ЕС рассматривает создание «дочки» Россельхозбанка для сохранения зерновой сделки
- Глава Якутии: На территории региона ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
- Минтранс Крыма предупредил о восьмикилометровой пробке на подъезде к Крымскому мосту
- Двое детей пропали из оздоровительного лагеря в Новосибирской области
- Медведев: Ядерный Апокалипсис вполне вероятен
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru