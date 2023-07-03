Собянин рассказал о старте голосований в «Активном гражданине» за новые творческие кружки и секции

По словам градоначальника, участники программы поддержки бизнеса «Деловые москвичи: культура» предложили 58 проектов из шести разных сфер, включая музыку, ИЗО, театр, фотография, литература и более узкая категория, подразумевающая под собой научные лекции, психотренинги и курсы по этикету.

Глава столицы призвал москвичей голосовать за понравившиеся проекты и заверил, что город возьмет на себя все вопросы по введению секций и кружков. Уточняется, что кружки расположатся в библиотеках, культурных центрах и других учреждениях культуры.

