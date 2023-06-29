Сергей Собянин объявил об открытии 15 новых центров московского долголетия
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице работают уже 86 центров московского долголетия, сообщает пресс-служба столичного правительства.
Открывая новый центр в районе Восточное Дегунино в Керамическом проезде он указал, что параллельно начинают работу ещё 14 центров.
По его словам, систему «Московское долголетие» начали развивать в 2018 году, однако пришлось сделать паузу в связи с пандемией коронавируса, которая, к счастью, закончилась.
«Пандемия закончилась - мы активнее стали делать. И в этом году практически во всех районах Москвы такие клубы появятся... 36 клубов мы ещё введем в этом году», - подчеркнул Собянин.
Градоначальник добавил, что до конца 2023 года в Москве будет больше 120 центров московского долголетия.
Ранее Собянин заявил, что в столице заработал третий комплексный сервис искусственного интеллекта в здравоохранении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru