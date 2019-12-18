Собянин рассказал о средней зарплате учителя в 115 тысяч

По словам градоначальника за 9 лет проведено сложное структурное преобразование городских школ. Причем процесс вызвал бурное обсуждение.

Сергей Собянин также отметил, что с каждым годом все больше учеников сдают Единый госэкзамен на 220 баллов и выше.

Девять лет назад таких выпускников было 15%, сейчас — 40 с лишним %, отмечает «Свободная пресса».

