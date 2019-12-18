Собянин рассказал о средней зарплате учителя в 115 тысяч
Преподаватели московских школ в среднем получают не менее 115 тысяч рублей. Это в три раза больше по сравнению с зарплатой 2010 года, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе отчёта перед депутатами Мосгордумы.
По словам градоначальника за 9 лет проведено сложное структурное преобразование городских школ. Причем процесс вызвал бурное обсуждение.
Сергей Собянин также отметил, что с каждым годом все больше учеников сдают Единый госэкзамен на 220 баллов и выше.
Девять лет назад таких выпускников было 15%, сейчас — 40 с лишним %, отмечает «Свободная пресса».
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