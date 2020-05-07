Собянин рассказал о создании временного коронавирусного госпиталя на ВДНХ

Мэр российской столицы Сергей Собянин ознакомился лично с процессом работ по развертыванию временного госпиталя в павильоне №75 на ВДНХ. Этот объект будет готов принять первых пациентов уже 15 мая. Как подчеркнул градоначальник, в мегаполисе динамика госпитализации находится на стабильном уровне. Сегодня выписано пациентов больше, чем отправлено на больничную койку.

По словам Собянина, это положительная новость, однако коронавирус пока продолжает распространяться, поэтому необходимо быть готовыми к разным сценариям развития ситуации. Как пояснил мэр, возобновляя работу производств или делая какие-то послабления, может произойти рост заболеваемости.

В таких условиях власти должны гарантировать горожанам обеспечение необходимой медицинской помощи. В этих целях и формируются резервные медицинские центры, как на ВДНХ. Все они закрепляются за действующими городскими больницами.

Как особо подчеркнул Сергей Собянин, он рассчитывает, что этот дополнительный коечный резерв не понадобится. Временные госпитали для долечивания пациентов с коронавирусом и с его легкой формой будут развернуты, помимо ВДНХ, в экспоцентре на Красной Пресне, конгрессно-выставочном центре «Сокольники», ледовом дворце «Крылатское» и АТЦ «Москва» на Каширском шоссе.

