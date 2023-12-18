Собянин рассказал о сотрудничестве московских школ с профильными вузами
Ученики предпрофессиональных классов займутся исследованиями и разработкой инноваций на базе столичных вузов, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, учащиеся предпрофессиональных классов займутся исследованиями и разработкой инноваций на базе вузов. Знакомство старшеклассников со средой университетов помогает им определиться со сферой научных интересов и выбрать подходящее направление для работы в одном из 53 вузов и НИИ-партнеров.
Так, школьники получают доступ к информационным базам вузов и лабораторий, а специалисты учебных заведений консультируют учеников и помогают в ведении проектов и их защиты на научно-практической конференции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru