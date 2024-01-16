Собянин рассказал о системной городской поддержке технопарков
16 января 202411:24
На производствах в технопарках Москвы трудятся более 72,5 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
На данный момент в Москве работает 48 технопарков. Они занимают более 603 гектаров земельных участков.
«Больше 200 миллионов налоговых льгот в год получают московские технопарки», – добавил Собянин.
В технопарках столицы расположены компании из разных сфер экономики – от легкой промышленности и косметики до микроэлектроники и производства медицинского оборудования.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru