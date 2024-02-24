Собянин рассказал о самых популярных спортивных лигах в московских школах

«Самые массовые в этом учебном году – по волейболу, мини-футболу и баскетболу», – отметил он.

Футбол, баскетбол три на три, пляжный волейбол, гандбол, бадминтон и самбо, флорбол (аналог хоккея с мячом), настольный теннис и художественная гимнастика, упрощенная версия гольфа (в формате SNAG), киберспорт, шашки и шахматы - виды спорта, в которых проявляют себя московские школьники.

Сергей Собянин напомнил, что школьные спортивные лиги обычно проходят в два этапа, отборочно и финального. Финалисты представляют Москву на всероссийских соревнованиях.

