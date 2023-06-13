Путин подписал закон о допуске детей к физкультуре после медосмотра

В документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что справка с допуском к занятиям физической культурой будет выдаваться «по результатам проведенных профилактических медицинских осмотров обучающихся».

Также законом предусмотрена обязанность школ организовать оказание первой помощи учащимся до прибытия медиков.

Ранее в городе Кизел Пермского края на уроке физкультуры умер ученик шестого класса. Школьник пожаловался учителю на затрудненное дыхание, после чего потерял сознание. Врачи приехали по вызову, когда школьник уже не подавал признаков жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

