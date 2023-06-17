Собянин рассказал о самых интересных проектах премии «Новатор Москвы»
В 2023 году в конкурсе «Новатор Москвы» зарегистрировались более 2,5 тыс. участников, в том числе 15 заявок пришло от школьников в возрасте от 14 до 18 лет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, уже определилось 90 лучших проектов премии. В конкурсе есть три номинации: для авторов с инновационной идеей, для разработчиков, готовящих продукт к выводу на рынок, а также для проектов, уже нашедших своего покупателя.
Градоначальник рассказал, что самыми популярными направлениями в этом году стали «Общественные проекты», на которые пришлось 35% от всех заявок и «Медицина и фармацевтика», собрав в себя 17% от количества всех заявок. Глава столицы подчеркнул, что среди заявок было много интересных, связанных со здоровьем.
Финалистами станут 36 проектов. В августе объявят имена победителей, каждый из которых получит премии от 500 тыс. до 1,5 млн рублей
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru