Собянин рассказал о самых интересных проектах премии «Новатор Москвы»

По его словам, уже определилось 90 лучших проектов премии. В конкурсе есть три номинации: для авторов с инновационной идеей, для разработчиков, готовящих продукт к выводу на рынок, а также для проектов, уже нашедших своего покупателя.



Градоначальник рассказал, что самыми популярными направлениями в этом году стали «Общественные проекты», на которые пришлось 35% от всех заявок и «Медицина и фармацевтика», собрав в себя 17% от количества всех заявок. Глава столицы подчеркнул, что среди заявок было много интересных, связанных со здоровьем.



Финалистами станут 36 проектов. В августе объявят имена победителей, каждый из которых получит премии от 500 тыс. до 1,5 млн рублей

