Собянин рассказал о росте производства зарядных станций для электромобилей

По его словам, московская компания более чем в пять раз нарастила производство зарядных станций для электромобилей. В будущем предприятие планирует выпускать до 15 тысяч зарядок ежегодно, отметил градоначальник.

Собянин также рассказала, что другая московская компания разработала новые варианты автомасла. Например, для роботизированной трансмиссии и для вариаторной коробки передач.

