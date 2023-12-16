Собянин рассказал о росте производства зарядных станций для электромобилей
16 декабря 202316:46
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2023 году столичная компания сделала больше 1,2 тысяч зарядных станций для электромобилей.
По его словам, московская компания более чем в пять раз нарастила производство зарядных станций для электромобилей. В будущем предприятие планирует выпускать до 15 тысяч зарядок ежегодно, отметил градоначальник.
Собянин также рассказала, что другая московская компания разработала новые варианты автомасла. Например, для роботизированной трансмиссии и для вариаторной коробки передач.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru