Собянин рассказал о росте производства зарядных станций для электромобилей

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2023 году столичная компания сделала больше 1,2 тысяч зарядных станций для электромобилей.

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По его словам, московская компания более чем в пять раз нарастила производство зарядных станций для электромобилей. В будущем предприятие планирует выпускать до 15 тысяч зарядок ежегодно, отметил градоначальник.

Собянин также рассказала, что другая московская компания разработала новые варианты автомасла. Например, для роботизированной трансмиссии и для вариаторной коробки передач.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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