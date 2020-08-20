Собянин рассказал о реставрации зданий по программе «рубль за квадратный метр»
Сергей Собянин осмотрел итоги реставрации городской усадьбы Матвеевых в Волховском переулке. Градоначальник напомнил, что это один из объектов, который вошел в программу «Рубль за квадратный метр».
«Эта программа сосредоточилась на самых тяжелых объектах, в которые надо было вкладывать и вкладывать деньги, инвесторов найти чрезвычайно сложно. Мы нашли, и уже два десятка таких объектов отреставрировано. Этот дом купцов Матвеевых – замечательный объект. И что самое интересное, не только сам дом, но то, что еще было обнаружено под ним: створчатые палаты середины XVIII века, действительно московская старина», - заявил столичный мэр.
Кроме того, градоначальник добавил, что в Москве уже отреставрировано около полутора тысяч памятников архитектуры.
Добавим, работы по комплексной реставрации городской усадьбы Матвеевых были начаты в июле 2017 года и завершены в декабре прошлого года. В ходе реставрации внутри здания была воссоздана историческая планировка. До конца 2020 года там планируется открыть мини-отель с обустроенными комфортными номерами. Однако при этом не будут затронуты парадная анфилада и исторический облик интерьеров.
А ранее председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что для того, чтобы формировать идентичность районов столицы, важно сохранять исторический облик зданий кинотеатров при реставрации.
«Примеры превращения бывших кинотеатров в новые центры досуга уже есть. Реконструкцию прошел построенный в 1965 году кинотеатр «Ангара» на Чонгарском бульваре. Работы ведутся сейчас во многих районах Москвы: совсем скоро кинотеатры «Первомайский», «Янтарь», «Звездный», «Баку» и другие станут частью новой истории», - отметил Евгений Герасимов.
Кроме того, депутат напомнил о начале реконструкции кинотеатра «Родина» на Семеновской площади. По его словам, в здании будет не просто кинотеатр, а современное общественное пространство для жителей района. При этом исторический облик здания будет сохранен. Ожидается, что работы займут около года и уже во второй половине 2021 года центр будет открыт.
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