Собянин рассказал о реставрации зданий по программе «рубль за квадратный метр»

Сергей Собянин осмотрел итоги реставрации городской усадьбы Матвеевых в Волховском переулке. Градоначальник напомнил, что это один из объектов, который вошел в программу «Рубль за квадратный метр».

«Эта программа сосредоточилась на самых тяжелых объектах, в которые надо было вкладывать и вкладывать деньги, инвесторов найти чрезвычайно сложно. Мы нашли, и уже два десятка таких объектов отреставрировано. Этот дом купцов Матвеевых – замечательный объект. И что самое интересное, не только сам дом, но то, что еще было обнаружено под ним: створчатые палаты середины XVIII века, действительно московская старина», - заявил столичный мэр.

Кроме того, градоначальник добавил, что в Москве уже отреставрировано около полутора тысяч памятников архитектуры.

Добавим, работы по комплексной реставрации городской усадьбы Матвеевых были начаты в июле 2017 года и завершены в декабре прошлого года. В ходе реставрации внутри здания была воссоздана историческая планировка. До конца 2020 года там планируется открыть мини-отель с обустроенными комфортными номерами. Однако при этом не будут затронуты парадная анфилада и исторический облик интерьеров.