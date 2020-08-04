Ученые установили вид Новодевичьего монастыря при Борисе Годунове

Специалисты Института археологии Российской академии наук нашли и идентифицировали остатки фундаментов башни и стены Новодевичьего монастыря, которые были возведены в правление Бориса Годунова. Об этом сообщает администрация научного учреждения. Эта находка дала возможность понять, как изменялась обитель с момента основания до перестройки царевной Софьей – сестрой Петра Великого.

Оказалось, что вначале монастырь располагался на значительно меньшей площади, а во время Бориса Годунова его окружили небольшим рвом и каменной стеной. Удивительная архитектура, которой любуются наши современники, это дело рук зодчих и художников 1680-1690-х годов. Именно тогда были проведены работы по повелению царевны Софьи. Между тем, обитель возникла здесь почти за 200 лет до этого, и теперь историки получили представление о том, каким он был в ранние времена, передает «Интерфакс».

Новодевичий монастырь был основан в мае 1524 года великим князем Московским Василием III в память присоединения Смоленска в 1514 году. С первых лет возникновения обители в ней постригались в инокини представительницы самых знатных фамилий, включая царскую родню по женской линии и царевен. Так, здесь постриглась в монахини Ирина, сестра Бориса Годунова, и тут же, в Смоленском соборе, он был наречен царем.

Открытие остатков древних монастырских стен сделано в рамках экспедиции Института археологии РАН. Она началась в 2016 году. Раскопки проводятся в связи с общей программой реставрации Новодевичьего монастыря и подготовкой к празднованию его 500-летнего юбилея в 2024 году.

