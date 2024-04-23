Собянин рассказал о реализации программы реновации в Академическом районе Москвы
Программа реновации в Академическом районе Москвы идёт максимально быстрыми темпами. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в программу включены 19 домов и из 4,3 тысяч её участников новое жильё получили уже свыше трёх тысяч жителей района.
Градоначальник привёл в пример жилой комплекс на улице Новочеремушкинская, в котором 577 квартир. Он отметил, что они оснащены «автоматизированной системой контроля и учёта потребления энергоресурсов».
«Создана безбарьерная среда для маломобильных граждан и родителей с колясками. На нежилом первом этаже находятся помещения под офисы и объекты сферы услуг», – написал Собянин.
Он добавил, что в настоящее время в районе завершается строительство новостройки на улице Кедрова.
Ранее глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что на севере Москвы в районе Коптево возведут жилой дом в рамках программы реновации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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