Новостройка по реновации появилась на Ленской улице в Москве
Завершено строительство жилого дома по программе реновации в Бабушкинском районе столицы, рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Двухсекционная новостройка включает в себя 140 квартир и подземный паркинг. Все квартиры сдаются с готовой отделкой. На первом нежилом этаже откроются магазины, кафе, салоны красоты, спортивные клубы и другое.
Все здания оснащены системами охраны входа, пожарной сигнализацией и системой видеонаблюдения. Придомовую территорию благоустроили и озеленили, высадив цветники, кустарники и деревья.
Ознакомиться с интересующей информацией о программе реновации в столице можно на сайте mos.ru. Москва является одним из регионов-лидеров по темпам и объемам строительства.
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