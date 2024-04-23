Новостройка по реновации появилась на Ленской улице в Москве

Завершено строительство жилого дома по программе реновации в Бабушкинском районе столицы, рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Двухсекционная новостройка включает в себя 140 квартир и подземный паркинг. Все квартиры сдаются с готовой отделкой. На первом нежилом этаже откроются магазины, кафе, салоны красоты, спортивные клубы и другое.

Все здания оснащены системами охраны входа, пожарной сигнализацией и системой видеонаблюдения. Придомовую территорию благоустроили и озеленили, высадив цветники, кустарники и деревья.

Ознакомиться с интересующей информацией о программе реновации в столице можно на сайте mos.ru. Москва является одним из регионов-лидеров по темпам и объемам строительства.

