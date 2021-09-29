Собянин осмотрел итоги благоустройства новых территорий «Парка Яуза»
Парк «Яуза» будет сопоставим с Парком Горького по насыщенности и площади, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра итогов комплексного благоустройства двух участков нового парка.
«Помимо скейт-парка, здесь еще огромное пространство уже сделано. Чего тут только нет: тренажеры, спортивные площадки, воркаут и так далее. Это уже 150 га в целом - огромная территория. Предстоит примерно такую же территорию благоустроить», - рассказал глава города.
Он добавил, что рядом с парком на данный момент проживают около миллиона человек, люди могут гулять на территории парка и заниматься спортом.
Сообщается, что в результате работ по благоустройству парка «Яуза» будет создан единый рекреационный маршрут от МКАД до Ростокинского акведука протяженностью более 16 км. Он будет связан с «Лосиным островом», Главным ботаническим садом РАН, Сокольниками и ВДНХ.
В настоящий момент завершаются работы по созданию эколого-просветительского одноименного центра, в котором будут расположены интерактивные выставочные залы, кинозал, профлаборатория и кафе.
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