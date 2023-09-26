Собянин рассказал о развитии спортивного кластера «Свиблово»

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил итоги благоустройства спортивного кластера «Свиблово» и парка для выставочных и кинологических мероприятий в Бабушкинском районе.

Градоначальник столицы назвал прежнее состояние стадиона запущенным, и назвал его реконструкцию «вторым рождением». Он назвал парк одним из лучших в России на сегодняшний день.

В этом году был обновлен стадион «Свиблово» и прилегающие территории, проведен капитальный ремонт футбольного поля и монтаж трибун на 350 мест. Рядом с ним открыт пункт проката спортивного инвентаря и парковка для машин.

В парке на улице Кольская имеются две большие зоны для тренировки собак, каждая имеет множество высококлассных тренажеров. Он оснащен трибунами на 170 зрителей, в нем можно проводить различные кинологические мероприятия.

Проект «Питомцы в Москве» реализуется с 2021 года. Его задача – сформировать инфраструктуру, комфортную как для владельцев собак, так и для всех горожан.

