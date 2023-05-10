Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры Новой Москвы
В Новой Москве к 2035 году будут построены около 320 детских садов, 170 школ и 125 объектов здравоохранения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Комментируя уже проделанную работу в ТиНАО, градоначальник напомнил, что с начала года построены детский сад в ЖК «Алхимово»; школа и детсад в составе ЖК «Саларьево парк»; в поселении Мосрентген - садик близ корпуса школы №2094. В ЖК «Прокшино» возводится комплекс, в который будет входить рассчитанная на 1275 учеников школа, и детский сад на 350 малышей.
Собянин отметил, что к сентябрю будет завершено строительство семи школ и пяти детских садов.
Также мэр рассказал о реконструкции ряда зданий учреждений. В частности, будут обновлены корпуса сразу трех школ в Краснопахорском, Рязановском и Новофедоровском поселениях.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 405 / сут.
Умерли
399 тыс.+24 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+3 278 / сут.
- СМИ: ВСУ 9 мая безуспешно попытались атаковать Москву тремя дронами UJ-22
- «Граничит с безумием»: Песков оценил решение Польши переименовать Калининград
- В Минтрансе назвали количество рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно
- МИД РФ отменил рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Грузию
- Курс доллара торгуется ниже 76 рублей
- Песков заявил, что в Кремле не видели обращение Пригожина
- Пригожин ответил желающим включить ЧВК «Вагнер» в список террористов
- Путин разрешил российским авиакомпаниям летать в Грузию
- Путин отменил визовый режим для граждан Грузии
- «Транснефть» заявила о попытке теракта в отношении системы нефтепроводов «Дружба»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru