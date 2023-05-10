Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры Новой Москвы

В Новой Москве к 2035 году будут построены около 320 детских садов, 170 школ и 125 объектов здравоохранения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Комментируя уже проделанную работу в ТиНАО, градоначальник напомнил, что с начала года построены детский сад в ЖК «Алхимово»; школа и детсад в составе ЖК «Саларьево парк»; в поселении Мосрентген - садик близ корпуса школы №2094. В ЖК «Прокшино» возводится комплекс, в который будет входить рассчитанная на 1275 учеников школа, и детский сад на 350 малышей.

Собянин отметил, что к сентябрю будет завершено строительство семи школ и пяти детских садов.

Также мэр рассказал о реконструкции ряда зданий учреждений. В частности, будут обновлены корпуса сразу трех школ в Краснопахорском, Рязановском и Новофедоровском поселениях.

