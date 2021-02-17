Собянин рассказал о развитии системы поддержки людей с ментальными особенностями

Москва помогает людям с ментальными особенностями найти место в жизни, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

По словам мэра, число детей в детских домах сократилось за 10 лет с 4 371 до 1 317 детей, закрыть детские дома полностью не удается из-за сложностей поиска семей для детей-инвалидов. Однако есть примеры и удачной социализации таких детей с ментальными нарушениями. Ведь в психоневрологические интернаты Москвы все чаще приходят волонтеры, у пациентов становится больше жилого пространства, а недавно в Москве был создан Центр сопровождаемого проживания для выпускников детских домов.

В своем блоге мэр рассказал о посещении учебно-тренировочного общежития Центра в Зябликово. В нем 10 квартир на 60 человек. В каждой есть кухня-столовая, спальни, два санузла и вся необходимая мебель и бытовая техника, которой также обучают пользоваться его обитателей. Сейчас там живет 51 человек, с ними работают психологи, дефектологи, специалисты по социальной работе.

Всего в городских домах-интернатах психоневрологического профиля для взрослых проживает около 12 тысяч человек, в основном с ментальными болезнями.

