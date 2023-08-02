Собянин рассказал о развитии системы экстренной медпомощи в Москве

В Москве стартовал второй этап модернизации экстренной медицинской помощи – трансформация приемных отделений городских стационаров, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.



По его словам, ежегодно около миллиона человек экстренно госпитализируется в московские стационары по ряду причин. Поэтому улучшение экстренной помощи стало одной из главных задач города.

На первом этапе было построено шесть флагманских центров крупнейших городских стационаров, начинается второй этап модернизации экстренной помощи – трансформацию приемных отделений городских стационаров. Для решения этой задачи в 11 больницах необходимо будет провести полную реконструкцию приемных отделений. По возможности в приемных отделениях будут оборудованы операционные и противошоковые палаты, что позволит избежать потери времени на транспортировку тяжелых больных.