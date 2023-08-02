Собянин рассказал о развитии системы экстренной медпомощи в Москве
В Москве стартовал второй этап модернизации экстренной медицинской помощи – трансформация приемных отделений городских стационаров, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, ежегодно около миллиона человек экстренно госпитализируется в московские стационары по ряду причин. Поэтому улучшение экстренной помощи стало одной из главных задач города.
На первом этапе было построено шесть флагманских центров крупнейших городских стационаров, начинается второй этап модернизации экстренной помощи – трансформацию приемных отделений городских стационаров. Для решения этой задачи в 11 больницах необходимо будет провести полную реконструкцию приемных отделений. По возможности в приемных отделениях будут оборудованы операционные и противошоковые палаты, что позволит избежать потери времени на транспортировку тяжелых больных.
Также мэр Москвы посетил научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского и сообщил о начале второго этапа комплексной модернизации учреждения. По словам градоначальника, на месте устаревших корпусов появится современный медицинский комплекс площадью около 120 тыс. кв. м — «целый медицинский город».
Он отметил, что столичные власти уже начали активную модернизацию стационарного звена, в городе строится около 1 млн «квадратов» новых корпусов, клиник, больниц.
Так, в состав НИИ имени Склифосовского входит 18 корпусов площадью свыше 140 тыс. кв. м. Общий коечный фонд составляет больше 900 коек (в том числе около 150 реанимационных), в учреждении работают более 3,4 тыс. человек. В результате строительства нового комплекса медицинские площади НИИ вырастут почти в 1,5 раза. В 2023 году в «Склифе» был создан флагманский центр – семиэтажный корпус площадью 21,2 тыс. «квадратов», который значительно увеличил потенциал экстренной помощи пациентам
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