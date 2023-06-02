Осенью будут готовы два северных участка МСД
Работы на северном участке Московского скоростного диаметра завершаются в районе моста через реку Пехорка, а также на отрезке от Лухмановской улицы до Зенинского шоссе. Об этом рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Он утончил, что на сегодня в строй введены девять из одиннадцати участков МСД. Строящийся сейчас участок соединит трассу с автодорогой «Москва - Нижний Новгород – Казань». По словам главы департамента, всё должно быть готово осенью.
Данная часть проекта предусматривает прокладку 5,8 километров дорог, в том числе двух путепроводов, моста длиной 360 метров и одного подземного пешеходного перехода. В ходе работ будет, в частности, обустроена дождевая канализация, смонтированы шумозащитные экраны.
Как напомнил Загрутдинов, проект Московского скоростного диаметра реализуется по поручению мэра российской столицы Сергея Собянина. МСД обеспечит транспортной связью четыре административных округа города и 26 районов.
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