Сергей Собянин назвал историческим событием старт пассажирского движения по третьему маршруту Московских центральных диаметров (МЦД-3) «Ленинградско – Казанский», который дал президент России Владимир Путин 17 августа, в четверг.

«Это историческое событие. Новый диаметр от Зеленограда до Раменского связал два разрозненных направления железной дороги, объединил северо-запад и юго-восток Москвы и Московской области», - подчеркнул Собянин.



Также удобство наземного метро оценили жители Митино. МЦД-2, открытый в 2019 году, позволяет добраться через весь город на юг и далее до Подольска.



Реконструкция развязки на пересечении МКАД и Волоколамского шоссе улучшила пропускную способность основного хода Волоколамского шоссе.

В 2024 году в Молжаниново построят. Он пройдет через пути Октябрьского направления железной дороги в районе пересечения Ленинградского и Международного шоссе, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта над инфраструктурой.

Собянин отметил важность открытия в июле 2023 года нового электробусного парка в Митино. Он уже второй в городе – первый появился годом ранее в Красной Пахре.

В Куркино по просьбе жителей на месте пустыря на улицы Соколово-Мещерская появился парк «Пальмира», обустроен детский парк в третьем микрорайоне Куркино. В Митино привели в порядок ландшафтный парк.

