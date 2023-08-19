Собянин рассказал о развитии районов Куркино, Митино и Молжаниновский
Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал о развитии трех районах, находящихся за МКАД: Куркино, Митино и Молжаниновского районов с населением 243 тысячи человек. Этому способствует модернизация городской инфраструктуры, начиная с транспортной.
Сергей Собянин назвал историческим событием старт пассажирского движения по третьему маршруту Московских центральных диаметров (МЦД-3) «Ленинградско – Казанский», который дал президент России Владимир Путин 17 августа, в четверг.
«Это историческое событие. Новый диаметр от Зеленограда до Раменского связал два разрозненных направления железной дороги, объединил северо-запад и юго-восток Москвы и Московской области», - подчеркнул Собянин.
Также удобство наземного метро оценили жители Митино. МЦД-2, открытый в 2019 году, позволяет добраться через весь город на юг и далее до Подольска.
Реконструкция развязки на пересечении МКАД и Волоколамского шоссе улучшила пропускную способность основного хода Волоколамского шоссе.
В 2024 году в Молжаниново построят. Он пройдет через пути Октябрьского направления железной дороги в районе пересечения Ленинградского и Международного шоссе, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта над инфраструктурой.
Собянин отметил важность открытия в июле 2023 года нового электробусного парка в Митино. Он уже второй в городе – первый появился годом ранее в Красной Пахре.
В Куркино по просьбе жителей на месте пустыря на улицы Соколово-Мещерская появился парк «Пальмира», обустроен детский парк в третьем микрорайоне Куркино. В Митино привели в порядок ландшафтный парк.
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