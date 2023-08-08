Собянин: В системе московского транспорта работает уже 1184 электробуса

Более тысячи электробусов курсирует на 90 столичных маршрутах. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В Москве уже 1 тыс. 184 электробуса на 90 маршрутах. Только в этом году экологически чистые машины вышли на 11 маршрутов», – отметил градоначальник.

Электробусы курсируют между районами на северо-западе, востоке и юго-востоке Москвы. Вскоре число маршрутов увеличится: на северо-западе планируют запустить еще 23 маршрута до конца 2024 года. Как отметил Собянин, это стало возможным после открытия электробусного парка «Митино».

Мэр напомнил, что с 2018 года столичные электробусы перевезли свыше 340 млн человек.

