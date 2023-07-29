Собянин рассказал о развитии районов Бутырский, Марфино и Марьина Роща

«На этой неделе вместе с ОАО «Российские железные дороги» открыли новый городской вокзал «Тимирязевская» МЦД-1, построенный по стандартам Московского транспорта. Подземный пассажирский вестибюль, эскалаторы и лифты, платформы с навесами на всю длину для защиты от осадков. Для десятков тысяч пассажиров, проживающих в Бутырском и Тимирязевском районах, поездки по МЦД-1 станут удобнее, а пересадка на одноименную станцию метро – короче и быстрее», – написал Сергей Собянин.



Он также рассказал о развитии городского вокзала на северо-востоке столицы. Восемь лет назад платформой «Окружная» Савеловского направления Московской железной дороги пользовались чуть больше 2 тыс. человек в день. Сейчас нагрузка узла значительно выросла, потому что он связывает метро, МЦК и МЦД-1, а также маршруты поездов «Аэроэкспресс» и наземного городского транспорта. Ежедневный пассажиропоток через «Окружную» увеличился до 43 тыс. человек в день.

