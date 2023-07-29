Собянин рассказал о развитии районов Бутырский, Марфино и Марьина Роща
Три района на северо-востоке Москвы – Бутырский, Марфино и Марьина Роща – стали территорией, на которой активно развивается рельсовый электротранспорт. Здесь проживают 172 тыс. москвичей, для которых с открытием новых объектов транспортной инфраструктуры поездки по Московскому центральному кольцу (МЦК) и московским центральным диаметрам (МЦД) стали доступнее, рассказал в блоге на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.
«На этой неделе вместе с ОАО «Российские железные дороги» открыли новый городской вокзал «Тимирязевская» МЦД-1, построенный по стандартам Московского транспорта. Подземный пассажирский вестибюль, эскалаторы и лифты, платформы с навесами на всю длину для защиты от осадков. Для десятков тысяч пассажиров, проживающих в Бутырском и Тимирязевском районах, поездки по МЦД-1 станут удобнее, а пересадка на одноименную станцию метро – короче и быстрее», – написал Сергей Собянин.
Он также рассказал о развитии городского вокзала на северо-востоке столицы. Восемь лет назад платформой «Окружная» Савеловского направления Московской железной дороги пользовались чуть больше 2 тыс. человек в день. Сейчас нагрузка узла значительно выросла, потому что он связывает метро, МЦК и МЦД-1, а также маршруты поездов «Аэроэкспресс» и наземного городского транспорта. Ежедневный пассажиропоток через «Окружную» увеличился до 43 тыс. человек в день.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru