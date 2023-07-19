Началась отсыпка полотна для путей МЦД-4
Завершающая стадия отсыпки земляного полотна под укладку дополнительных главных путей началась между станциями Марьина Роща и Площадь трех Вокзалов. На нем в дальнейшем появятся маршрут МЦД-4. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«В рамках проекта в полном объеме завершено освобождение территорий от зданий и инженерных коммуникаций, и начата завершающая стадия отсыпки земляного полотна, по которому в дальнейшем будут проложены новые главные пути МЦД-4», – отметил заммэра.
Будет построено около шести километров новых главных путей, реконструкция существующих, а также возведены подпорные стены и модернизирована существующая железнодорожная инфраструктура.
Первый этап реконструкции завершится в сентябре этого года, а целиком проект - в будущем году, уточнил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
Объект соединит Курское, Рижское и Смоленское направления Московской железной дороги и создаст сквозной маршрут МЦД-4.
МЦД-4 будет открыт осенью нынешнего года, сообщил ранее глава столицы Сергей Собянин. По его словам, четвертый диаметр - один из самых сложных проектов, связанных со строительством наземного метро. Работа над диаметром ведется уже больше семи лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru