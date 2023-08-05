Собянин рассказал о развитии районов Алексеевский, Останкинский и Ростокино
В трех районах на северо-востоке Москвы расположены знаменитые достопримечательности, а также проживают 200 тысяч горожан. О развитии районов Алексеевский, Останкинский и Ростокино в блоге на своем персональном сайте рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что несколько лет назад начали приводить в порядок пойму реки Яуза. Это будет единый 20-км рекреационный маршрут от МКАД до Ростокинского акведука с выходами в Лосиный остров, Главный ботанический сад и на ВДНХ. По словам Собянина, неухоженные природные территории превращаются в уютный и живописный парк, работы по созданию парка «Яуза» продолжаются.
Собянин рассказал, что частью проекта является благоустройство парка «Ростокинский акведук», в котором до конца 2023 года проведут первый этап работ на участке около жилых домов и создадут спортивный и игровой кластер для жителей районов Алексеевский и Ростокино.
Кроме того, мэр подчеркнул, что один из самых ярких проектов развития столицы последних лет – это возрождение Выставки достижений народного хозяйства. Он напомнил, что уже закончена комплексная научная реставрация 26 из 49 исторических павильонов, фонтанов, а также других памятников архитектуры.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru