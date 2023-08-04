Собянин рассказал о проекте возрождения спорткомплекса «Олимпийский»

Пресс-служба мэра и правительства Москвы отметила, что реконструкцию «Олимпийского» начали в 2019 году. Проект реконструкции разработали с использованием технологий информационного моделирования (BIM-технология), включая создание 3D-модели сооружений комплекса с учетом несущих линий, применяемых материалов, климата и других важных факторов.

Уточняется, что на сегодняшний день реконструкция СК завершена на 40%. Закончена она будет в 2025 году. Обновленный «Олимпийский» будет включать четыре сооружения: арену, водный комплекс с бассейнами, парком водных развлечений и спортивными залами, малый концертный зал, физкультурно-оздоровительный комплекс. Гостям СК будут доступны более 30 видов спорта. Планируется, что «Олимпийский» смогут посетить около 62 млн посетителей в год, также в СК создадут свыше восьми тысяч рабочих мест.

