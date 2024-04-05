Собянин рассказал о развитии московского городского вокзала Москва-Сити МЦД-4
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл северный вестибюль с пешеходным переходом столичного вокзала «Москва-Сити» на МЦД-4. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
По словам градоначальника, благодаря новому вестибюлю количество пассажиров увеличится на 40% увеличить, а также появится возможность «соединить Пресненский район, разрозненный на две части».
Также он отметил, что на территории «Москва-Сити» появятся ещё две станции метро, а инфраструктура действующих вокзалов будет доработана.
«Целый ряд проектов у нас с ОАО «РЖД» в работе на 2025–2026 годы. Будем над этим работать», – добавил Собянин.
Замгендиректора «РЖД» Олег Тони, в свою очередь, указал, что впервые вместо станции и отдельного перехода для пассажиров был сделан единый терминал, что , с точки зрения экономики, «очень и очень эффективно».
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о планах продлить МЦД до 11 российских регионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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