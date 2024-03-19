Новостройку по реновации введут в 2024 году у станции МЦД «Марк»
В Москве новостройку по реновации введут в эксплуатацию в 2024 году у станции «Марк» МЦД-1, рассказал глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
«Новостройку возводят на месте трех ранее расселенных и демонтированных домов по программе реновации, жители которых уже переехали в новые квартиры в том же районе», - отметил он.
На данном этапе на объекте ведутся работы по разработке котлована и устройству фундаментной плиты.
Дом будет состоять из семи секций и подземной парковки. В новостройке предусмотрена 421 квартира, девять из которых оборудуют специально для малоподвижных жильцов.
На первых этажах разместятся нежилые помещения. В самом здании появятся лифты и необходимые технические помещения. Новостройку оснастят системами охраны, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением. Территорию у дома также благоустроят, для жителей подготовят детскую и спортивные площадки, а также зоны отдыха.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru