Собянин рассказал о развитии и достижениях московских археологов
Столичные археологи обнаружили почти 60 тысяч ценных артефактов за 10 лет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.
Градоначальник напомнил об отмечавшемся накануне Дне археолога и поздравил специалистов, которые посвятили себя работе по возвращению и исследованию «богатейшего наследия минувших эпох».
«Москва — настоящий клад для «историков с лопатой». Археологические исследования проводятся в столице уже более двух веков. И тем не менее каждый год приносит все новые и новые находки», — подчеркнул Собянин.
По словам мэра, археологические работы в столице вести непросто, поскольку в исторической части города «нет пустырей и неиспользуемых территорий, где археологи могли бы развернуться во всю ширь». Однако за последнее десятилетие удалось обнаружить порядка 60 тысяч ценных артефактов. Крупнейшей археологической площадкой последних лет стало Зарядье: до начала строительства парка специалисты тщательно исследовали всю территорию.
«И оказалось, что, несмотря на пережитые Зарядьем стройки и перестройки, оно сохранило для потомков множество предметов старины. В Зарядье был обнаружен уникальный клад - 34 тыс. серебряных копеек XV-XVII веков. Монеты общим весом более 20 кг находились в трех чернолощеных сосудах: кувшине, фляге и кубышке. Общая сумма накоплений огромна - около 350-380 руб. - это жалованье стрелецкого полковника за 7-10 лет службы», — рассказал Собянин.
Также в Зарядье обнаружили четвертую в Москве берестяную грамоту, единственную из найденных, которая полностью соответствует «новгородскому стандарту». Собянин рассказал, что находка — полноценное частное письмо, написанное отчетливым книжным почерком XIV века, на специально подготовленной бересте.
Все имеющие ценность археологические находки передаются в Музей Москвы, также их можно увидеть на виртуальной выставке Мосгорнаследия. Кроме того, мэр отметил, что обнаруженные в ходе раскопок остатки фундаментов исторических построек, мостовых и другие памятники архитектуры стараются сделать частью современной городской среды: как, например, фрагмент каменного основания стены Белого города XVI века на Хохловской площади или кладка основания северной галереи храма Николы в Столпах XVII века и часть каменной тротуарной вымостки в Малом Златоустинском переулке.
Мэр сообщил, что всего в Москве создано уже 26 археологических музеев под открытым небом. До конца текущего года археологи начнут полевые работы на более чем 800 площадках столицы. В частности, раскопки планируются на территории Воспитательного дома в Китайгородском проезде и Новодевичьего монастыря, на месте бывших Теплых торговых рядов Китай-города, а также на пересечении ул. Сретенка и Пушкарева переулка.
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